SARONNO – E’ stato il sindaco Augusto Airoldi, in sella alla sua storica e amata bici Legnano, ad aprire il corteo della pedalata storica del Legnano Day arrivata alle 11,15 in piazza Santuario e quindi in piazza Libertà.

I ciclisti, partiti da Legnano, hanno concluso la loro pedalata in Villa Gianetti dove si è tenuta l’eposizione di biciclette d’epoca Legnano da corsa e da passeggio, tra cui la bicicletta con cui Bartali vinse il Giro di Svizzera nel 1946, pezzo forte della collezione.

L’evento, inserito nella Saronno Bike Week, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di ciclisti, numero che è cresciuto rispetto all’edizione precendente, favorito anche dalla bella giornata di sole.

In villa sono intervenute diverse autorità tra cui il sindaco Airoldi che si è detto “onorato di poter essere presente davanti a una bicicletta che ha fatto la storia del ciclismo”.

Ha quindi preso la parola l’assessore alla mobilità Franco Casali, che ha ricordato gli appuntamenti del pomeriggio, tra cui le interviste agli ex ciclisti Alberto Volpi e Marco Cattaneo.

Il presentatore e guida della pedalata Alessandro (Ale) Galli ci ha tenuto a ringraziare coloro grazie ai quali è stato possibile avere in esposizione la bicicletta di Bartali, i vicentini Loris Pasquale, possessore di uno spazio espositivo dedicato alle bici d’epoca, aperto dal 2006, che conta un centinaio di pezzi, e Mario Cionfoli, presidente dell’Amsd della provincia di Vicenza.

Prima di congedare i presenti il presidente Fiab Stefano Giusto ha consegnato la bandiera dei comuni ciclabili al sindaco Airoldi. “La Fiab ha lanciato 5 anni fa un progetto che vuole essere un riconoscimento tra i comuni che implementano nelle città, in ambito urbano, infrastrutture dedicate ai ciclisti – ha spiegato Giusto – la Fiab segna un punteggio da 1 a 5 in una scala di ciclabilità e tutt’ora sono 150 i comuni aderenti all’inziativa. Il comune di Saronno ha aderito l’anno scorso e riconferma quest’anno i suoi due punti”.

Dopo un rinfresco in Villa Gianetti, alle 12.30 i ciclisti si sono diretti, tramite la pista ciclabile di via Roma, all’oratorio Regina Pacis per pranzare insieme e vivere un momento di convivialità.

Nel pomeriggio la manifestazione proseguirà con altri appuntamenti all’insegna del ciclismo.

