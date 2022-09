x x

SARONNO – Ultima giornata di gare oggi allo stadio Colombo Gianetti per i campionati di società assoluti finale nazionale B quest’anno ospitati dall’Osa Saronno. Le gare inizieranno alle 9 con il lancio del martello per concludersi all’una con la staffetta 4×400 donne.

A competere nelle gare in questa due giorni sono gli atleti di società provenienti da tutta Italia. Per il settore maschile: Battaglio Cus Torino, Osa Saronno Libertas, Elite Academy Bari, Atletica Avis Macerata, Atl. Arcobaleno Savona, Team A Lombardia, Gs Self Montanari & Gruzza Re, Cus Sassari, New Atletica Afragola, Siracusatletica, Cus Genova, Acsi Campidoglio Palatino Roma. Nel settore femminile, invece, gareggeranno: Asd Team Treviso, Atletica Virtus Lucca, Asd Francesco Francia Bo, Team A Lombardia, Acsi Campidoglio Palatino Roma, Cus Genova, Uisp Atletica Siena, Cus Palermo, Atletica Alba Docilia Sv, Trevisatletica, Atletica Vigevano, Atl. Arcobaleno Savona.

Ecco gli scatti di Edio Bison che raccontano alcuni momento della prima giornata di gare iniziata nel pomeriggio dopo l’inaugurazione della pista d’atletica del Paladozio.

