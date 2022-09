x x

UBOLDO – Auto contro moto lungo via Iv novembre, l’atera che attraversa Uboldo. E’ successo all’alba di oggi, erano le 5.25 e per la violenza dell’impatto parte della motocicletta è stata letteralmente sbriciolata, i resti si sono sparsi sull’asfalto e gravi danni ha riportato, sulla fiancata sinistra, anche l’autovettura, una Opel.

Il motociclista, un uomo di 53 anni, è rimasto gravemente ferito: è stato soccorso dall’auto-infermieristica e dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, che hanno deviato il traffico sino a quando i mezzi incidentati sono stati rimossi con il carro attrezzi, ed hanno quindi eseguito tutto rilievi dell’incidente al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

