Ville aperte anche a Lomazzo: oggi concerto

LOMAZZO – “In tutta la Brianza e nei territorio limitrofo delle province di Como e di Lecco si svolge la ventesima edizione di Ville aperte. Per l’occasione il comune di Lomazzo propone la visita della raccolta dedicata a Dolores Puthod, pittrice e scenografa del Teatro alla Scala, a cui è dedicato il Museo Diffuso Spazio 7, presente a Villa Ceriani, sede del municipio di Lomazzo”: lo fa sapere dell’Amministrazione civica.

Oltre alle visite guidate a orario cadenzato, con prologo ieri, nella giornata di domenica, è previsto un appuntamento con “Musica nei cortili” alle 16.30, con partecipazione libera e gratuita.

Il programma

Domenica 18 settembre alle 16.30 concerto del Trio Sonus Aurae con Laura Scotti, soprano; Martina Arampi, flauto; Roberta Giorgio, pianoforte. Omaggio alla lirica e alla settima arte attraverso celebri arie.

(foto archivio: Villa Ceriani di Lomazzo)

