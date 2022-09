x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa il cantiere di piazza Cadorna.

Si sono conclusi in tempo per la ripresa del dopo-vacanze estive i lavori di rinnovamento dell’isola centrale di Piazza Cadorna, svolti in

collaborazione tra gli assessorati al Verde e Mobilità, e ai Lavori Pubblici e Decoro Urbano. Sono stati effettuati interventi di ripristino dei marciapiedi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, con percorsi meglio definiti, più sicuri e accessibili, e sono stati migliorati il decoro e la fruibilità delle aree di attesa degli autobus, il tutto nel rispetto dei tigli presenti.

La pavimentazione fortemente disconnessa ad opera delle radici creava rischi di inciampo e rendeva disagevole il passaggio delle persone con difficoltà motoria, mentre la mancanza di sedute portava studenti e lavoratori a sedersi sui cordoli dei marciapiedi in attesa dell’arrivo degli autobus.

Sono stati mantenuti i percorsi sulle due fasce laterali con nuovi passaggi trasversali, mentre sono state realizzate delle aiuole longitudinali più ampie e continue nell’area centrale che, sull’esempio di quanto già fatto in via Roma, possono ora dare alle radici lo

spazio, il nutrimento e l’acqua loro necessari a resistere meglio ai periodi di siccità che cambiamenti climatici in atto rendono sempre più frequenti e prolungati ed evitare nel contempo nuovi dissesti alla pavimentazione.



Infine, la pensilina dell’autobus è stata dotata di seduta, così da rendere l’attesa dei mezzi più confortevole, decorosa e sicura. E’ previsto infine entro l’anno l’inserimento di un’altra panchina, a completamento della riqualificazione complessiva dell’area, che è ora più sicura, fruibile e meglio attrezzata

