Ceriano Laghetto, primo giorno di scuola con l’albero Felice

CERIANO LAGHETTO – A caratterizzare ul primo giorno di lezioni dell’anno scolastico 2022-2023 a Ceriano Laghetto è stato un momento speciale all’uscita della scuola primaria, quando si è svolta una sentita cerimonia per la messa a dimora dell’”Albero felice”. Una pianta di ciliegio da fiore nel giardino della scuola, proprio vicino all’entrata, per ricordare per sempre Felice Bisaggio, presidente Aido, volontario del Gst e, soprattutto, “nonno civico” recentemente scomparso, che accoglieva i bambini con un sorriso all’attraversamento stradale sulla via Campaccio.

“Era la nostra certezza all’inizio di ogni anno scolastico, era sempre presente, con qualsiasi condizione meteo. Questo albero si chiamerà “Felice” e ci aiuterà a far sentire la sua presenza quotidianamente in mezzo a voi. Felice per voi bimbi ci è sempre stato, ora tocca a voi prendervi cura di questo alberello affinché cresca sano e forte – ha ricordato l’assessore comunale all’Istruzione, Dante Cattaneo – Da oggi, bambini, passando davanti, ricordatevi di salutare l’albero Felice, come nonno Felice faceva sempre con voi” -ha aggiunto il Sindaco, commosso, rivolgendosi ai piccoli alunni, alla presenza della moglie e delle figlie di Felice Bisaggio, di Polizia Locale, Carabinieri, Croce Rossa Alte Groane, insegnanti e della nuova dirigente scolastica Alberta Liuzzo, tra gli applausi dei tanti genitori partecipanti.

Alla scuola primaria inoltre è continuata la raccolta di iscrizioni per il servizio di “post-scuola” che torna finalmente ad essere attivato accanto al servizio di pre-scuola, dopo molti anni, grazie ad un sufficiente numero di adesioni. Il servizio sarà garantito tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30, con la possibilità di un’uscita “intermedia” alle 17. I bambini partecipanti avranno la possibilità di fare merenda e partecipare ad attività ludico-ricreative e laboratori. La partecipazione, per l’intero anno scolastico, ha un costo di 191.50 euro. Le iscrizioni si raccolgono fino al prossimo 19 settembre all’Ufficio scuola.

(foto: la cerimonia di messa a dimora dell’albero)

