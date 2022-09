x x

CESATE – L’associazione benefica Eroi del Quotidiano e l’oratorio San Francesco di Cesate si impegnano a raccogliere, a partire dal pomeriggio di oggi, fino a giovedì 22 settembre, i beni di prima necessità per la popolazione marchigiana colpita duramente dell’alluvione dello scorso venerdì 16 settembre. L’orario di raccolta è dalle 16.30 alle 18.30 all’oratorio San Francesco in via Venezia a Cesate.

Non solo pale o badili, tira acqua e mocio tra i prodotti raccolti, ma anche beni per l’igiene personale e per la casa, come panni multiuso e spugne, detersivi, candeggina, ammoniaca, sapone, carta igienica, tovegliette imbevute, rotoloni asciugatutto. Ben accetto anche cibo a pronta consumazione, come crackers, grissini, merendine, succhi di frutta, acqua/the in bottigliette, ma anche capi di vestiario e scarpe solo nuove.

Per informazioni è possibile contattare il +39 3475050567 dalle ore 16 in poi.

(in foto: una strada di una città delle Marche colpita dal nubifragio)

