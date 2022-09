Cippo commemorativo a Rovello Porro per Luigia Alberio

ROVELLO PORRO – In ricordo di Luigia Alberio della Protezione civile, domenica mattina è stato posizionato un cippo commemorativo nei pressi della sede della Protezione civile a Rovello Porro, c’era anche il sindaco Sergio Zauli di Rovellasca (foto sotto).

“Luigina è stata la preside scolastica a Rovellasca, sindaco di Rovello Porro e presidente della Protezione civile, è stato bello essere presente alla possa del cippo commemorativo questa mattina a Rovello Porro”.

La scomparsa di Luigia era avvenuta nel maggio scorso, suscitando grande cordoglio nelle due comunità, all’interno delle quali era conosciutissima per la propria opera nel sociale ed in particolare all’interno del gruppo di protezione civile.

