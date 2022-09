x x

GERENZANO – Domenica 11 settembre al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano, gestito dalla cooperativa sociale Ardea Onlus, “al termine della bellissima sfilata che ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze della cooperativa il Granello e le modelle di Angela Formaggia, stilista e sarta con atelier a Milano, si è svolta la cerimonia del taglio del nastro per l’inaugurazione della sala del ristorante In-perfezione, gestito dalla stessa cooperativa “Il Granello”, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli e dell’assessore regionale Alessandra Locatelli”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica.

La struttura è sorta nella rinnovata club house che si trova nei pressi dell’ingresso all’area naturalistica.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto di gruppo all’inaugurazione della sala ristorante al Parco degli aironi di Gerenzano)

19092022