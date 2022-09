x x

SARONNO – Chiude l’hub vaccinale anti-covid di via Parini: lo ha annunciato nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi, parlando ai microfoni di Radiorizzonti.

“Il nostro hub ha superato le 166 mila vaccinazioni, ma da diverse settimane il numero delle prenotazioni è molto basso, la scorsa settimana sono stati somministrati solo 200 vaccini in tutto. Abbiamo quindi deciso con la cooperativa Medici insubria che gestisce la struttura, e con disponibilità di Ats Insubria di interrompere attività, e utilizzare le prossime settimane per riparare i danni provocati dalla grandinata del 26 luglio anche alla copertura del hub vaccinale, Che, dunque, da oggi resta chiuso: l’azienda che realizzerà le sistemazione si è impegnata a terminare i lavori il 9 ottobre, per essere pronti alla ripartenza il 12 ottobre con la campagna vaccinale anti-influenzale che si andrà a sommare, sempre che ci siano richieste e prenotazioni, a quella anti-covid. Quindi uno stop per tre settimane, per riparare i danni per affrontare inverno con più serenità”.

