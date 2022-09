x x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza ieri sera alle 20.20 nel retrostazione, in via Bernardino Luini: a segnalare la presenza di una ragazza in difficoltà alcuni passanti, l’autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella, presto arrivata sul posto, si è presa cura di una diciannovenne, alla quale è stato diagnosticato una intossicazione etilica. La giovane, insomma, aveva bevuto troppo: è stata trasportata all’ospedale cittadino di piazza Borella per gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo avvenuto nelle ultime settimane, lo scorso weekend per casi di intossicazione etilica erano stati soccorsi tre giovani alla periferia di Origgio.

(foto archivio: l’area del retrostazione di Saronno)

19092022