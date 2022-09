x x

SARONNO – Un appello nella speranza di migliorare la qualità degli spazi in cui giovani saronnesi under 14 giocano a pallavolo. E’ quello che arriva da un gruppo di genitori che chiede un rapido e risolutivo intervento per il Paladozio e per la palestra della scuola Rodari.

I problemi riguardano la mancanza di pulizia di diversi spazi: “degli spalti (rotoli di polvere, macchie di polvere ecc.), degli spogliatoi (dove la situazione è tale da non consentire addirittura agli atleti di fare la doccia) e dei bagni del PalaDozio e della palestra della scuola Rodari”.

“Questi spazi in cui le ragazzi si allenano settimanalmente giacciono da molto (troppo) tempo in uno stato di “pulizia” vergognoso”. L’appello è solo l’ultimo tentativo: dalla primavera scorso sono state fatte segnalazioni con diversi canali all’Amministrazione comunale. Segnalazioni circostanziate e con tanto di foto e disponibilità di accompagnare eventuali sopralluoghi ma senza risposte concrete che non fossero necessità burocratiche per gestire il problema o problemi di fondi.

“Abbiamo deciso di rendere pubblico il nostro appello perchè la situazione è insostenibile malgrado la pazienza delle ragazze e l’impegno degli allenatori e dei volontari della società a spazzare per rendere almenofruibili gli spazi. La nostra speranza è che nel più breve tempo possibile si riportino queste strutture sportive almeno ad una situazione di “normalità”.

Una necessità per le giovani atlete saronnesi ma anche “per evitare di continuare a fare figuracce nei confronti dei tifosi delle squadre avversarie che vengono a vedere le partite al PalaDozio”.

