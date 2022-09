x x

SARONNO – Una lite scoppiata nella notte ha costretto, fra sabato e domenica, i carabinieri ad intervenire in via Ungaretti a Saronno. Sul posto, era l’1.30, è arrivata una pattuglia, con i militari che hanno fatto da paciere fra due persone che stavano bisticciando, a quante per motivi legati a dissapori personali.

I tutori dell’ordine hanno rapidamente riportato la calma, ma una delle persone presenti, un uomo di 53 anni, ha avuto bisogno di cure mediche. E’ stata fatta arrivare una ambulanza della Croce rossa saronnese ed è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazzale Borella, in condizioni comunque non preoccupanti. I militari dell’Arma hanno raccolte le testimonianze dei presenti e stanno valutando l’accaduto.

Episodio che non è passato inosservato, da quelle parti ci sono locali pubblici e quindi il “movimento”, nei weekend, va avanti sino a tardi.

(foto archivio)

19092022