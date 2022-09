x x



SARONNO Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione in merito ad un intervento della polizia locale.

La polizia locale saronnese è in mattinata presso il supermercato Esselunga di via Novara per furto. Nello specifico una donna di nazionalità croata di 28 anni, residente nell’hinterland milanese, si appropriava di merce per 219 euro senza pagarla. Veniva avvicinata dal personale addetto alla vigilanza del supermercato e, una volta intervenuti gli agenti, veniva identificata mediante fotosegnalamento alla compagnia carabinieri di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn