x x

SARONNO – E’ il terzo assessore che lascia la Giunta Airoldi in due anni di mandato. Al momento in piazza Repubblica, sede del palazzo comunale, non si parla d’altro, ma non c’è stata ancora nessuna comunicazione ufficiale dal sindaco Augusto Airoldi e il diretto interessato non risponde.

La notizia è quella delle dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti, consegnate ufficialmente. Del resto proprio oggi, accanto alla pagina Facebook istituzionale realizzata da Merlotti, noto architetto saronnese entrato in giunta come tecnico poi iscritto al Pd, è ben visibile un punto di domanda accanto al titolo di assessore alla rigenerazione urbana.

Come detto, l’interessato non risponde, mentre dall’Amministrazione non è arrivato nessun commento in merito.

Le dimissioni di Merlotti seguono quelle di Giulia Mazzoldi che si è dimessa per motivi di lavoro nel settembre 2021 e l’uscita dalla giunta per ritiro delle deleghe di Novella Ciceroni che ha portato l’uscita dalla maggioranza di Obiettivo Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn