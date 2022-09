x x

SARONNO – L’Amministrazione sta completando in questi giorni il posizionamento del nuovo cancello dell’area verde in via Filippo Reina. Era stata danneggiata nel giugno 2021 quando una vettura aveva “tirato dritto” e aveva sfondato il cancello spingendolo all’interno del parco. A distanza di poco più di un anno il Comune ha provveduto a posizionare la nuova “porta d’accesso” all’area verde.

Ma non è l’unico intervento visto che gli operai sono all’opera anche in piazza Unità d’Italia dove è ben visibile il cantiere all’ingresso del parco De Rocchi (detto dei Frati).

Ecco la nota dell’Amministrazione comunale

Sono in corso in questi giorni i lavori di sistemazione della pensilina di ingresso al Parco De Rocchi, chiuso da inizio settembre per permettere la conclusione degli interventi sui vialetti e, per l’appunto, sulla tettoia dell’accesso al parco.

Nel frattempo, l’altro ieri l’intervento di installazione del cancello al parco di via Reina, abbattuto tempo fa da un’auto.

