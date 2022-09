x x

SARONNO – Le conferenze proposte nell’ambito della mostra individuale di Ale Guzzetti che si terrà dal 1 al 30 ottobre, avranno luogo al cinema Prealpi alle 21 nei giorni di giovedì 6 ottobre, giovedì 13 ottobre, mercoledì 19 ottobre e giovedì 27 ottobre.

La prima conferenza dal titolo “Arte e cervello: una biografia della neuroestetica”, sarà tenuta da Semir Zeki, professore di neurobiologia alla University College di Londra, e Ludovica Lumer, neurobiologa e psicoanalista con studio a New York; questa conferenza tratterà nello specifico gli studi di questi due esperti, tra i successi scientifici di Zeki e della Lumer (al tempo sua collaboratrice) infatti troviamo “la scoperta delle principali aree visive del cervello e della loro specializzazione funzionale per diversi attributi visivi quali il colore e il movimento e lo studio delle correlazioni neurali di stati mentali soggettivi, quali l’amore e la bellezza”.

Giovedì 13 ottobre ci sarà come relatore Derrick de Kerckhove, sociologo tra i più grandi studiosi di cultura digitale, con una conferenza dal titolo “Terreno, figure, principi e campi dell’arte occidentale dalla Grecia antica ad oggi”, essa tratterà della capacità dei media di influenzare il nostro essere e la nostra percezione.

La terza conferenza in programma sarà mercoledì 19 ottobre e vedrà come relatore Roberto Favaro, musicologo e docente all’Accademia di Brera, e avrà come titolo “La musica tra arti visive e l’architettura”, questo incontro approfondirà il rapporto tra musica, arte e tecnologia.

L’ultimo appuntamento vedrà, giovedì 27 ottobre, due conferenze la stessa sera: “Ritual robots” a cura di Riccardo Notte, docente di antropologia culturale all’Accademia di Brera e “Nuovi scenari per il teatro tecnologico” a cura di Ester Fuoco dottore di ricerca all’Università degli studi di Genova e della Sorbona di Parigi, docente all’accademia di Brera e collaboratrice didattica alla Iulm. La prima conferenza tratterà la realtà virtuale e i suoi nuovi miti, mentre la seconda focalizzerà l’intervento sul teatro e sull’influenza sulla performance.

Si ricorda che tutte le conferenze saranno accessibili solo su prenotazione sul sito www.eventbrite.it

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn