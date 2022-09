x x

SARONNO – Due incidenti stradali ieri a Saronno. Primo episodio alle 8.10 in via Carso in zona scolastica dove per un tamponamento auto-moto è rimasto ferito un uomo di 54 anni, soccorso da una ambulanza della Croce rossa saronnese e trasferito all’ospedale cittadino per essere medicato di non gravi lesioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del sinistro.

Alle 20.15 altro scontro auto-moto, in questo caso nel retrostazione in via Bernardino Luini: è rimasto ferito un uomo di 55 anni, soccorso da una ambulanza del Sos Mozzate e trasportato all’ospedale di Castellanza per le cure del caso, non è grave.

(foto archivio)

