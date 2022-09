x x

CARONNO PERTUSELLA – Riprendono alla biblioteca comunale i corsi dedicati al tempo libero, il primo sarà dedicato alla fotografia di livello base, dedicato a coloro che hanno almeno 14 anni, il corso sarà tenuto da Davide Pappalettera, fotografo professionista.

Per quanto riguarda il corso di fotografia, gli incontri saranno sette in totale, e saranno dal 27 settembre al 24 ottobre, essi si costituiranno di cinque lezioni teoriche e due lezioni pratiche, di modo che i partecipanti possano mettere in pratica ciò che hanno imparato.

Il secondo corso erogato invece, avrà come titolo «La regina delle nevi – dalla fiaba alla scena», e sarà curato dalla Compagnia dei Gelosi; il corso è pensato per i bambini dai 6 ai 10 anni, permetterà loro di imparare a stare insieme, gestire emozioni e comunicare usando la voce e il corpo.

Gli incontri inerenti il corso di teatro, si terranno dal 28 settembre al 23 novembre, ogni mercoledì dalle 17 alle 18, il percorso dei partecipanti si concluderà con un saggio finale il 30 novembre.

Per informazioni riguardanti i corsi: [email protected], o telefonare al numero 02-9658072

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn