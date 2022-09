x x

SARONNO / SOLARO – “Grazie Esselunga!” Lo dice una pensionata di Saronno: ieri mattina era andata a fare la spesa al supermercato alla periferia di via Varese a Solaro ed al ritorno a casa si era accorta di non avere più la fede di matrimonio al dito. Ha provato a contattare Esselunga di Solaro per riferire dell’accaduto, sicuramente l’aveva persa nel negozio oppure nell’antistante parcheggio: qualche ora dopo la telefonata, “l’abbiamo trovata”.

La fede, d’oro, è stata rinvenuta da una addetta del reparto frutta e verdura, rapidamente si è risaliti a chi l’aveva persa e già pomeriggio è avvenuta la restituzione. “Mille grazie a chi l’ha trovata, è stata davvero straordinaria! Ed a tutto il personale di Esselunga”, le parole della saronnese.

