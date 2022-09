x x

SARONNO – Spettacolare intervento dell’elisoccorso alla periferia saronnese. Un uomo si è sentito male in via Ramazzotti, all’altezza della scuola media Bascapè, e quindi per raggiungerlo un soccorritore dell’elisoccorso partito dall’ospedale Sant’Anna di Como che non poteva scendere nelle vicinanza si è calato dal cielo.

Colpo di scena nella politica di Saronno: l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana si è dimesso.

Atti osceni sul treno di fronte a una minorenne: sporcaccione bloccato dai carabinieri.

La polizia locale saronnese è intervenuta nella mattinata di ieri il supermercato Esselunga di via Novara per un furto. Nello specifico una donna di nazionalità croata di 28 anni, residente nell’hinterland milanese, si appropriava di merce per 219 euro senza pagarla.

20092022