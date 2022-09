x x

SARONNO – Un incontro per parlare di sanità territoriale e per affrontare il problema della carenza di medici di base. Questo l’appuntamento organizzato dal Partito Democratico per giovedì 22 settembre alle 21 all’Arengario di Lazzate.

Su questi temi si confronteranno il cogliatese Vincenzo Di Paolo candidato alla Camera dei Deputati, insieme con il consigliere regionale Gigi Ponti, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi e Massimo Monti, medico di base e capogruppo della lista civica Insieme per Misinto.

“Quello della mancanza di medici di base è un problema che riguarda molto da vicino le nostre comunità” dichiara Vincenzo Di Paolo. “I cittadini continuano a trovarsi senza risposte e subiscono disservizi a causa di una impostazione sbagliata e insufficiente della governance del sistema. La valorizzazione della figura del medico di base passa attraverso la creazione di una vera sanità di territorio, obiettivo prioritario dell’azione politica del Partito democratico”.

