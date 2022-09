x x

LAZZATE – Torna la sempre attesissima Sagra della patata di Lazzate, giunta ormai alla diciassettesima edizione: si tiene da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre. Evento organizzato dall’Amministrazione civica con l’associazione Borgo in festa, Dopo tre anni di pausa a causa della pandemia da coronavirus, ritorna dunque un appuntamento che i promotori definiscono “irrinunciabile” per la valorizzazione delle tradizioni e del territorio.

Piazza Giovanni XXIII sarà come sempre il cuore della manifestazione: sarà allestita la tensostruttura coperta di oltre 1000 metri quadrati all’interno della quale il ristorante della sagra proporrà i gustosi piatti tipici a base di patate. Da provare il frico friulano, i pizzoccheri valtellinesi, gli gnocchi di patate e la “pulenta de pomm” lazzatese. Il ristorante aprirà per cena dal giovedì alla domenica dalle 19, e per pranzo al sabato e domenica dalle 12. Di contorno, musica, degustazioni ed eventi.

(foto archivio: alcuni gustosi piatti che è possibile provare alla Sagra della patata)

