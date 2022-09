x x

SARONNO – Tre serate per famiglie nella valle del Torrente Lura, con il gioco a squadre ‘Gli enigmi di Saronno’ sabato 24 settembre, venerdì 7 e venerdì 28 ottobre dalle 20.30, in collaborazione con il Parco Lura, organizzate da Koinè cooperativa sociale. Una rassegna di intrighi in un mix tra indagini poliziesche e ricerche storiche, muovendoti tra diversi scenari nel territorio cittadino. Costo: € 10 a partecipante

Punti di ritrovo: 24 settembre “Caccia nel borgo” viale Santuario (ingresso Casa Morandi); 7 ottobre “I ladri di statue” via Portici ang. via Padre Monti; 28 ottobre “Un misterioso rapimento” via Don Volpi (ingresso Parco del Lura)

Gioco a squadre per famiglie e bambini a partire dai 10 anni. I partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto. Si consiglia di portare una matita e dei fogli. In caso di maltempo l’evento sarà annullato e la quota rimborsata.

E’ necessaria l’iscrizione online koinecoopsociale.it/eventi

Al Parco Lura sono molti gli eventi in programma nelle prossime settimane, dal festival Terra Mater sempre a Saronno con la mostra fotografica sulla natura del parco che si inaugura sabato 24, al Centro biodiversità di Lomazzo gestito dagli educatori di Koinè cooperativa sociale aperto ogni domenica di settembre dalle 14 alle 18, apertura che in ottobre sarà la mattina.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn