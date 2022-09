x x

SARONNO – Si chiama don Enrico Carulli il nuovo vicario della Regina Pacis. È a Saronno che rincomincia il suo cammino di preghiera, insieme alla comunità.



Sin da bambino racconta di aver percepito una forte vocazione, soprattutto grazie all’aiuto del parroco che seguiva la parrocchia che frequentava. Appena raggiunta l’età, ha intrapreso il proprio cammino nel seminario di Genova, dove ha conseguito gli studi. Dopo un’esperienza a Sanpierdarena, ha raggiunto la diocesi di Milano: è stato per sei anni parroco di Ceriano Laghetto, per poi trasferirsi a Cernusco sul Naviglio, dove sarebbe rimasto per 12 anni. Gli ultimi tre anni, divisi tra Mercallo dei Sassi e Cornabbio, si sono conclusi con un nuovo trasferimento; quello che l’ha portato alla Regina Pacis di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

20092022