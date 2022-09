x x

SARONNO – Nel suo discorso all’inaugurazione Luca Lazzaroni, numero uno della Paolo Lazzaroni e figli, l’aveva anticipato ed ora la nuova proposta del Punto Rosso Lazzaroni debutterà domani mercoledì 21 settembre.

Alle 10, dal lavoratorio presente nel nuovo Punto Rosso, saranno sfornati amaretti classici e coperti di cioccolato: sarà quindi possibile gustarli con un caffè o un tè sul posto o acquistarli per condividerli a casa per una merenda o come dolce. Una novità che arricchirà l’esperienza di chi frequenta il Punto Rosso, in via Gorizia accanto allo storico stabilimento della Paolo Lazzaroni e figli, non solo di una proposta d’acquisto ma anche del profumo degli amaretti che per anni ha invaso la città di Saronno.

Gli amaretti saranno sfornati il mercoledì alle 10 e il lunedì e il venerdì alle 15. Ovviament però chi vuole gustare o provare gli amaretti li troverà di tutte le dimensioni e gusti nell’area dello shop.

Da settembre lo spazio ha dei nuovi orari da lunedì a mercoledì dalle 7,30 alle 19, giovedì e venerdì dalla 7,30 alle 20,30 e sabato dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.

