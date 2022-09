x x

VARESE – Via libera dalla Giunta regionale all’aggiornamento delle tariffe dei servizi di soccorso sanitario extraospedaliero e alla valorizzazione dei percorsi formativi del personale. “Una bellissima notizia per gli enti del terzo settore e le associazioni di volontariato impegnate nel soccorso sanitario. Con questo atto andiamo nella direzione di sostenerli perché crediamo nella forza straordinaria di questo patrimonio”. Lo dichiara il varesino Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità e politiche sociali al Pirellone e primo firmatario della mozione che aveva avviato il percorso di aggiornamento delle tariffe e del potenziamento delle iniziative di formazione per il personale.

“Le risorse stanziate ammontano a 460.000 euro, un aumento del 42% che era ormai indispensabile siccome gli aggiornamenti erano fermi da troppo tempo”, spiega Emanuele Monti. “Questo intervento lo abbiamo studiato assieme alle tante realtà associative che avevano acceso i riflettori sul tema. Li abbiamo incontrati e con loro abbiamo avviato un percorso che mi ha visto promotore e che ha portato a questo entusiasmante risultato. Nel giro di poco tempo abbiamo messo in campo iniziative volte al potenziamento della videosorveglianza sui mezzi e nelle sedi, previsto la presenza delle guardie giurate per la sicurezza degli operatori e riorganizzato la gestione dei posti letto per la riduzione dei tempi di attesa nei Pronto soccorso. Lo dovevamo ai tanti volontari che ogni giorno si impegnano per il prossimo” precisa. “L’attività formativa permetterà agli equipaggi di poter contare su personale preparato e costantemente aggiornato sulle operazioni di soccorso. Un ruolo delicato che necessita di formazione continua ed efficace” conclude.

