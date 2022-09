x x

SOLARO / LIMBIATE – Un ragazzino di 11 anni, che era a piedi, è stato investito ieri a Limbiate: il fatto è accaduto alle 17.50 in via 25 aprile, sul posto è accorsa la polizia locale limbiatese ed è arrivata l’ambulanza. Per fortuna le condizioni del giovane non sono apparse gravi, è stato comunque trasportato all’ospedale di Desio per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

A Solaro alle 18.45 di ieri un tamponamento che ha coinvolto tre automobili: è successo in corso Europa e sul posto con la polizia locale sono arrivati diversi mezzi di soccorso, ovvero tre ambulanze e l’auto-infermieristica. Ad avere bisogno di cure medice sono stati un giovane di 13 anni, un ragazzo di 32 anni, una donna di 54 anni, una di 56 anni ed un uomo do 60 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti, sono stati medicati negli ospedali di Desio e Garbagnate Milanese.

20092022