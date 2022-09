x x

VENEGONO SUPERIORE Nel pomeriggio di venerdì 16 settembre nei pressi della stazione ferroviaria di Venegono Superiore al culmine di un diverbio, scaturito per futili motivi, un 33enne cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato ferito al collo da un suo connazionale 35enne, anch’egli irregolare e già noto alle forze dell’ordine.

Il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato mediante autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate, dove i medici che lo hanno soccorso si sono subito resi conto che la ferita da arma da taglio avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.

I sanitari hanno così avvertito i carabinieri di Castiglione Olona che, arrivati in ospedale, hanno sentito il ragazzo e, raccolte le dichiarazioni della vittima, hanno dato immediatamente il via alle ricerche dell’aggressore che, a stretto giro, è stato rintracciato con gli indumenti ancora sporchi del sangue del malcapitato.

Il 35enne è stato così fermato e, grazie anche alle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza nonché al riconoscimento avvenuto da parte della vittima, veniva arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio ed associato alla casa circondariale di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn