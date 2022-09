x x

CERIANO LAGHETTO – La tragedia di qualche giorno fa nelle Marche, va ad aggiungersi ad una lunga serie di episodi che ormai da anni flagellano l’Italia, particolarmente fragile di fronte a fenomeni di dissesto idrogeologico. Le precipitazioni intense e violente, concentrate in poche ore e in pochi km quadrati, sono ormai un fenomeno in preoccupante aumento, anche in Lombardia. Gli effetti possono essere devastanti, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua naturali che possono esondare. “Per questo motivo è sempre più importante farsi trovare preparati e sapere sempre come comportarsi di fronte ad eventi meteo avversi – spiega Antonio Magnani, assessore comunale alla Protezione civile di Ceriano Laghetto – Essere preparati è il modo migliore per prevenire e ridurre le conseguenze di un’alluvione. Al chiuso o all’aperto, è importante sapere sempre cosa fare per mettersi al sicuro”. Ci sono poche regole che devono essere ricordate e messe in pratica in caso di situazione di pericolo dovuta a forti precipitazioni e rischio alluvione. Se ci si trova all’aperto durante un’alluvione, occorre cercare di evitare l’uso dell’automobile. Bastano pochi centimetri d’acqua sulla strada per far perdere il controllo del veicolo o causare lo spegnimento del motore. Si rischia di restare intrappolati. Evitare di transitare in sottopassi o accanto ad argini o sui ponti, possono essere luoghi molto pericolosi. Limitare l’uso del cellulare per tenere libere le linee e facilitare interventi di soccorso. Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle autorità.

Se ci si trova in un luogo chiuso, bisogna evitare accuratamente di scendere in cantine, seminterrati e garage con l’intenzione di mettere al sicuro beni materiali: così si mette a rischio la propria vita. Non uscire dagli edifici per cercare di mettere al sicuro l’automobile. Se ci si trova in locali seminterrati occorre risalire al più presto ai piani superiori, evitando l’uso di ascensori che potrebbero bloccarsi a causa di black-out. E’ importante aiutare anziani o persone disabili che si trovano nello stesso edificio, a raggiungere locali più sicuri.

(foto archivio)

