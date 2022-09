x x

ROVELLO PORRO – La seconda edizione di Otuberfest è alle porte! Un evento unico nel suo genere per unire lo stile bavarese della classica Oktoberfest alla cucina milanese tipica locale: da qui è nata Otuberfest! “Nel 2021 in quattro giorni di festa sono passate 2000

persone a trovarci gustando più di 1700 litri di birra tedesca del birrificio Monchof, e allora quest’anno vogliamo stupirvi perché i giorni di festa saranno sei!” dicono i promotori di R-estate positivi. L’evento si tiene nell’area feste di via Luini, le sere del 30 settembre, 1, 2, 6, 7, erd 8 ottobre.

Birre, menù ed eventi

Quattro le birre proposte: la classica Monchof Original Pils, la rossa Boch, l’ambrata Kellerbier e l’immancabile Kapuzine Weissbier. La cucina ha spaziato dai piatti più bavaresi come il classico brezel o il wurstel con crauti, fino alla rivisitazione del rosti ed il vero stinco lombardo con le patate. Tutte le sere apertura cucina alle 19 con possibilità di prenotare i tavoli; ci saranno comunque anche tavoli ad accesso libero. E tutte le sere sono preisit eventi e musica: venerdì 30 l’apertura del primo fusto, sabato 1 party band revival, domenica 2 omaggio alla musica milanese, giovedì 6 ottobre party band con gli artistici storici del Belpaese, venerdì 7 “Horny too rinchos” e sabato 8 “Darwin project”.

La giornata delle famiglie

Domenica 2 ottobre giornata dedicata alle famiglie ed ai bambini, con una grande esposizione di attrezzi e carri storici insieme a giochi e attività a loro dedicata, concludendo con lo spettacolo di burattini di Andrea Anzani. Alle 12 apertura cucina per il pranzo con menu bimbi dalle 14 scopriamo i lavori di ieri e di oggi, esposizione di attrezzi e carri storici con giochi e racconti a stand. Ci saranno anche i vigili del fuoco di Lomazzo, con esposizione di un loro automezzo, e ci sarà un’originale fucina accesa con giochi per bimbi; la falegnameria con l’attrezzatura per giocare un po’ con il legno; gli infermieri in collaborazione con Croce Azzurra di Rovellasca, con esposizione automezzo; la pasticceria in collaborazione con Pasticceria Anna, per fare insieme i biscotti; gli agricoltori terra, pannocchie, vasi, attrezzi agricoli e carri; i fruttivendoli in collaborazione con alcuni ambulanti, per fare scoprire frutta e verdura delle varie stagioni.

Cucina aperta con merenda dolce e salata, alle 17.30 spettacolo di burattini con La Fiaba animazione e spettacolo con Andrea Anzani; per concludere la giornata con cena con menu bimbi.

R-Estate positivi è un’idea dell’Associazione Two Generation per far ripartire le attività culturali e gli eventi in periodo di covid. Il nostro obiettivo è quello di rivitalizzare il nostro paese, favorendo l’aggregazione e il coinvolgimento delle persone attraverso l’organizzazione di eventi. I ricavi sono devoluti in beneficenza per sostenere realtà locali e non: il lebbrosario di suor Roberta in Bangladesh, l’associazione “Fabio vita nel mondo” che opera in Bosnia, ma anche realtà rovellesi quali il corpo musicale Santa Cecilia, la Us Rovellese (per pagare la retta di ragazzi in difficoltà) e alcune realtà legate alla Parrocchia (quali ad esempio la scuola dell’infanzia e la caritas). Siamo ormai un’ottantina di volontari di tutte le età, impegnati in diverse mansioni: un gruppo di amici che si diverte e sta insieme per il bene comune! Se hai voglia di unirti a noi ti aspettiamo a braccia aperte!

