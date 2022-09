x x

ROVELLASCA / CERIANO LAGHETTO – Turno infrasettimanale oggi per il campionato di Prima categoria. Si recupera infatti la prima giornata, fatta slottare di qualche giorno per non partire troppo presto. Per il girone A c’è Fc Tradate-Olimpia con arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso., Victoria-Lonate Ceppino con arbitro Sebastiano Marchetto di Gallarate, e Salus Turate-Bosto con arbitro Federico Bosi di Abbiategrasso.

Nel girone B si giocano Rovellasca 1910-Ceriano Laghetto con arbitro Valerio Razvan Labbrodoro di Gallarate, e Sc United-Albavilla con arbitro Eraldo Pllumbi di Varese. Inizio delle partite alle 20.30 su tutti i campi, per un mercoledì calcistico che si annuncia quindi particolarmente intenso e con tanto pubblico, anche considerando lo stop dei campionati maggiori e delle coppe per gli impegni della Nazionale.

