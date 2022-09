x x

SOLARO – Si sono concluse alle prime luci del mattino le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato intorno a mezzanotte nel parco Groane. A bruciare alberi e arbusti nella zona di via Cellini nei pressi del confine con Cesate. A dare l’allarme alcuni passanti che chiamando il numero unico per le emergenze hanno fatto accorrere i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con il supporto dei colleghi di Rho e Busto Arsizio.

I pompieri che hanno utilizzato autopompe ma anche mezzi specifici per le emergenze boschive hanno raggiunto le fiamme e domato l’incendio. Mobilitato anche il consorzio del Parco e la protezione civile. Non è mancato il sopralluogo delle forze dell’ordine che in collaborazione coi vigili del fuoco hanno realizzato gli accertamenti necessari a risalire alle cause dell’incendio.

