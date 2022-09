x x

CESATE – Nonnina presa di mira in via Ghiringhelli a Cesate: è successo qualche giorno fa, la donna era in bici con la nipotina quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, un ragazzo anche lui i bici che con mossa fulminea le ha tolto la catenina d’oro dal collo, e quindi è pedalato via in un istante.

La derubata è caduta a terra ma non ha comunque riportato gravi conseguenze: non le è rimastro altri che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoto alle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per cercare di identificare l’aggressore ed assicurarlo alla giustizia, forse uno dei frequentatori delle zone di spaccio nel vicino Parco delle Groane.

