SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella oggi alle 8.30 in via Damiano Chiesa lo scontro fra una automobile ed una moto. Il motociclista è finito a terra: 21 anni, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Saronno da una ambulanza della Croce rossa saronnese, non è apparso in condizioni preoccupanti.

Tamponamento fra due automobili questa mattina in via Gaudenzio Ferrari nel retrostazione di Saronno: è successo oggi alle 9.20, sul posto i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa saronnese. Due le persone, un ragazzo ed una ragazza entrambi 24enni, che hanno avuto bisogno di cure mediche, all’ospedale di Saronno, per lievi contusioni.

Pedone investito a Saronno: è successo ieri alle 19.50 in piazza Cadorna a Saronno: sul posto una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere un 47enne, che comunque non è apparso in condizioni preoccupanti. è stato visitato e medicato direttamente sulla autolettiga e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

