SOLARO – Torna sabato 24 settembre la Run&Shine, manifestazione podistica organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Solaro in collaborazione con lo studio associato Seim e la sezione locale Avis divenuta ormai una piacevole tradizione del periodo. L’evento si svolgerà dalle 18 con partenza dal Parco Vita in via Borromeo. La corsa, una manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti, si svolgerà su percorsi di 7 e di 3.5 km adatti a tutte le gambe e gradi di preparazione. Le iscrizioni si raccolgono in Municipio giovedì 22 settembre dalle 17 alle 18 e sabato 24 settembre dalle 10 alle 12, ma sarà possibile iscriversi anche alla partenza. La quota di partecipazione è di 3 euro ed è comprensiva di assicurazione. Per i primi 250 iscritti è previsto in regalo il pacco gara. Extrachiosco offrirà una bevanda rigenerante, mentre il gruppo fotografico Cogli l’attimo raccoglierà gli scatti della corsa.

Dice Christian Talpo, assessore comunale allo Sport: “Con il tempo, grazie all’apporto di associazioni e volontari, stiamo cercando di trasmettere la sana passione per la corsa, un passatempo che aiuta la salute e rinnova lo spirito. Anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre la Run&Shine, un format che è molto piaciuto nelle passate edizioni, con ritrovo alle porte del nostro splendido Parco Vita. Ringrazio tutti gli sponsor ed i volontari che s’impegnano con noi per l’organizzazione di questi eventi, compongono una squadra importante per Solaro e meritano tutti i riconoscimenti”.

21092022