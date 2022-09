x x

CISLAGO – Continua a sbaragliare gli avversarei ma negli ultimi giorni, come oggi mercoledì 21 settembre, non riesce ad indovinare la parola finale finendo per perdere il bottino accumulato nel corso della puntata.

Il riferimento va ad Elisa Ferrazzano la cislaghese che con le compagne di liceo Letizia Bianchini di Venegono Inferiore e Carolina Iadanza di Lonate Ceppino da martedì 13 settembre è protagonista del quiz Reazione a catena, il programma di Marco Liorni in onda in orario preserale su Raiuno.

Questa sera le tre ragazze hanno sfidato “I sottomarini” un team di geologi e subacquei da Ravenna. Le ragazze del Basso Varesotto hanno superato gli avversari 11 a 6 accumulando un monteprimi di 119 mila euro.

Purtroppo però le “Tre e un quarto” (nome scelto dalal squadra di Elisa come omaggio all’amica Giulia) non hanno indovinato la parole finale che era Passaporto (con indizi viaggio e bordeaux).

In meno di una settimana hanno raccimolato un montepremi di gettori d’oro che supera gli 80 mila euro in gettori d’oro. Se giovedì 15 settembre non hanno indovinato la parola e quindi sono rimaste a bocca asciutta il giorno prima erano arrivate a 60 mila euro.

