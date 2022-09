x x

SARONNO – L’anticipazione è arrivata dall’assessore alla Mobilità Franco Casali durante la serata sulla mobilità sostenibile. L’Amministrazione comunale sta studiando la realizzazione di un punto di interscambio al servizio delle consegne nel centro storico.

L’obiettivo è quello che i veicoli pesanti cedano i colli e i pacchetti a bici muscolari o pedalata assistita. “I vantaggi sarebbero diversi – spiega Casali – si riduce inquinamento e il traffico. Non solo si evita che pacchetto sia portato da furgone pesante e inquinante, una scelta che preserva anche la città”. Il riferimento va alla pavimentazione pregiata del centro da sempre “vittima” del passaggio dei veicoli pesanti, essenzialmente quelli delle consegne, e che “richiede interventi di manutenzione continui quanto costosi”.

L’Amministrazione, proprio con l’assessorato di Franco Casali, sta studiando come sia concretamente possibile realizzare il progetto: “Gli esempio positivi non mancano penso ad esempio a Como dove c’è una società che prevede proprio, per le consegne in centro, il trasbordo da veicoli pensanti per mezzi più leggeri”.

