SARONNO – “Quanto accaduto ieri a Saronno, all’interno degli stabilimenti della ex Cantoni, è davvero terrificante: una ventenne è stata vittima di violenza. Le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestarne uno in flagrante mentre il secondo è in fuga”.

Sono le parole di Isabella Tovaglieri europarlamentare della Lega in merito alla violenza sessuale avvenuta domenica sera a Saronno.

“Ciò che sta avvenendo nelle nostre città non può essere sottovalutato: la criminalità sta approfittando delle fragilità dei nostri ragazzi, arricchendosi con lo spaccio, arruolando uomini disperati e senza scrupoli, che nella clandestinità vivono di espedienti, spaccio e, spesso, sono autori di violenze efferate, come dimostrano le troppe aggressioni sessuali perpetrate da immigrati irregolari o richiedenti asilo.

I nostri giovani, e in particolare le nostre ragazze, sono in pericolo e servono interventi coraggiosi, come quelli voluti dalla Lega con i decreti sicurezza, per contrastare questa ondata di violenza. Continuando, invece, con le politiche buoniste tipiche della sinistra, non faremo che alimentare questa spirale di insicurezza e degrado, che colpisce soprattutto le nostre città e le nostre periferie.

