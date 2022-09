Al varo a Cogliate la “Comunità energia rinnovabile”

COGLIATE – Torna oggi a Cogliate l’appuntamento con il consiglio comunale. La riunione si tiene alle 21 nella sala polivalente “Carlo Cattaneo” di via Trento, con ingresso libero a tutti gli interessati. Sono sei i punti all’ordine del giorno, come si legge nella convocazione da parte del sindaco Andrea Basilico.

Si approverà il bilancio consolidato 2021, prevista inoltre la costituzione della “Comunità energia rinnovabile cogliatese”, e si entrerà nei dettagli di questo interessante progetto, che in questo periodo appare davvero di estrema attualità. E’ in programma, inoltre, l’approvazione del Piano per il diritto allo studio, ovvero le iniziative di sostegno allo studio da parte del Comune.

(foto archivio: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico)

