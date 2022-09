x x

SARONNO – “La lista Azione-Italia Viva è lieta di invitare tutti i cittadini a prendere parte a un aperitivo di chiusura della campagna elettorale che avrà luogo domani, venerdì 23 giugno, a partire dalle 18:30 al “Galli al Teatro” a Saronno, in via I Maggio, in presenza dei candidati.Alle 21 tutti i candidati, i volontari e gli attivisti della provincia si troveranno poi presso il “Caffè Broletto” di Varese, in via Veratti, 4 per concludere tutti insieme il percorso pre-elettorale”.

Inizia così la nota di chiusura della campagna elettorale di Azione Saronno e Varese.

“La campagna elettorale è stata per noi una grande occasione di confronto con i cittadini, le imprese, i sindaci e il terzo settore in un momento molto difficile dal punto di vista sociale ed economico. Abbiamo affrontato questo passaggio democratico con serietà e con la consapevolezza che è necessario porsi di fronte ai cittadini con proposte efficaci e sostenibili dal punto di vista economico. È finito il tempo delle promesse elettorali che si sciolgono come neve al sole il primo giorno di legislatura. Il Terzo Polo di Azione-Italia Viva è stata la novità di questa campagna elettorale, una novità “sul serio”, non un mero accordo elettorale, come è accaduto per le coalizioni di destra e di sinistra. È nato un progetto politico che durerà, moderato nei toni, ma profondamente riformista e l’attenzione che ci hanno dimostrato molti cittadini partecipando agli incontri e sostenendoci è segno che siamo nella direzione giusta.

L’evento di chiusura sarà occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto con forza in questo progetto, che vi hanno dedicato tempo ed energia e che meritano tutta la nostra gratitudine”.

