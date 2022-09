Calcio 2’cat.X, il Cistellum strapazza in casa il Lonate Pozzolo

x x

CISLAGO- Nel turno infrasettimanale per il recupero della prima giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X si affrontano il Cistellum e il Lonate Pozzolo in una partita a senso unico, con la squadra di casa che svolge una grandiosa partita e vince per addirittura 9-1.



Nella primo tempo il Cistellum sblocca subito la gara al 9′ con un gran cross di Roma che va a pescare la testa di Lobianco che insacca e fa 1-0. Al 18′, però, il Lonate Pozzolo riesce a trovare il momentaneo pareggio su calcio di rigore realizzato dal numero 9 Ranieri. Pari che dura solamente un minuto, perché la squadra di Giussani riparte subito forte e, su assist di Bonfrate, il solito Costanzo buca la difesa e spiazza il portiere avversario. Al 30′ arriva il goal del 3-1 con un lancio perfetto di Caruggi che lancia in velocità Costanzo, il quale a tu per tu con Sfragaro non sbaglia. Soli 4 minuti dopo c’è anche il 4-1 con Costanzo che, oltre a far goal, mette in mezzo una palla perfetta e Cozzi trova la prima rete del suo campionato. Primo tempo che, quindi, si chiude sul risultato di 4-1 in favore della squadra di casa.



Nella seconda frazione di gioco, il Cistellum dilaga, con il Lonate che fatica a giocare e che non riesce a trovare spiragli per un azione pericolosa. Infatti al 53′ Marazzi imbuca con un filtrante Lobianco che incrocia e si aggiune al tabellino dei marcatori. Al 56′ ancora sull’asse Marazzi-Lobianco il Cistellum trova il 6-1, ma questa volta è Lobianco a servire il numero 11 che con un pallonetto supera Sfragaro. Al 64′ Roma si procura un calcio di rigore e sul dischetto si presenta Rimoldi che porta il risultato sul 7-1. L’ottava rete arriva al 71′ con Costanzo che calcia, ma Sfragaro respinge bene sul lato, ma ad arrivarci è Lobianco che mette al centro e Colombo realizza un gran gol in semi rovesciata. Arriva, infine, all’86’, anche la seconda tripletta di fila di Costanzo, dopo quella segnata contro la Borsanese, il quale calcia e grazie a una leggera deviazione spiazza il portiere del Lonate e fa 9-1.



Grandissima prova di forza del Cistellum che, ancora imbattuto, si porta a punteggio pieno in testa alla classifica condivisa, però, con il Gorla Minore. Ancora fermo a 0 punti il Lonate Pozzolo.



Cistellum 2016-Calcio Lonate Pozzolo 9-1.

CISTELLUM: D’Auria(5′ s.t. Naccari), Roma (23′ s.t. Hati), Bonfrate, Moiana, Simone, Caruggi (9′ s.t. Fusetti), Cozzi, Costanzo, Lobianco, Rimoldi (23′ s.t. Colombo), Marazzi (12′ s.t. Sassi). A disp: Cascino, Pusceddu, Radice.

ALL. Giussani.

CALCIO LONATE POZZOLO: Sfragaro, Cerullo (12′ s.t. Martini), Lofrano (1′ s.t. Sekka), Trii, Camocida, Cirillo, Ferrario, Sciuto, Ranieri (15′ s.t. Bossi), Caprioli (44′ p.t. Lampaca), Oneda (12′ s.t. Tosetti). A disp: Bozzi, Trii, Zanonato.

ALL. Colombo.