CERIANO LAGHETTO – Si terrà dal 23 al 30 settembre, nel centro civico Dal Pozzo in via Carso, l’edizione di quest’anno della tradizionale Festa di San Michele a Ceriano. Il 25 settembre proprio all’interno di questa ricorrenza, a partire dalle ore 9.30, è stato organizzato un “Vespa raduno” che vedrà coinvolti appassionati e curiosi di questo vero e proprio simbolo italiano, brevettato dall’ingegner Corradino D’Ascanio nel 1946.

Il raduno è aperto a tutti i tipi di vespa, e inizierà alle 9.30 prevedendo la colazione per i partecipanti, che si concluderà alle 11 quando inizierà un “Vespa giro” per le vie della città di Ceriano.

Per informazioni rivolgersi ad Angelo, 3351852943.

