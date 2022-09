x x

SARONNO – Una bara, coperta da alcuni fogli di cartone, lasciata in uno dei vialetti del cimitero rionale di Cassina Ferrara: l’immagine postata nelle scorse ore da un cittadino suoi social (ne pubblichiamo un particolare) sta già facendo discutere.

E’ proprio il cittadino a raccontare di essersi imbattutto nella bara camminando lungo uno dei vialetti dell’area cimiteriale. Che ci faceva lì quella bara? Spunta, come detto, da sotto alcuni fogli di cartone, bloccati da qualche pietra, e si intravede dai sacchetti di plastica nera in cui è stata evidentemente, parzialmente avvolta. Una scena che ha lasciato perplessi molti saronnesi, in vista al campo santo della piccola frazione a nord del centro saronnese. Da parte dei cittadini, non è mancata la segnalazione al Comune.

L’affaire Bara è proseguito per l’intera giornata di oggi con foto della bara in versione notturna e diurna e segnalazioni al comando di polizia locale. La segnalazione è stata girata all’ufficio tecnico che ha provveduto ad allertare gli operai addetti alle riesumazioni che sono stati incaricati di rimuovarla il prima possibile. Probabilmente l’intervento avverrà nel pomeriggio.

