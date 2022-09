x x

CERIANO LAGHETTO – “Colazione rovinata agli spacciatori magrebini! Hanno tentato di rimettere un piede nel nostro bosco, provenienti dalle piazza di spaccio di Solaro, lungo la strada provinciale Saronno-Monza…gli è andata male anche stavolta!” Lo dicono dalla Lista Dante, gruppo politico di Ceriano Laghetto. Con i volontari locali e la polizia locale hanno subito fatto sloggiare i pusher che volevano ritornare nelle zone boschive alle porte di Ceriano Laghetto, da dove erano stati allontanati ormai da diverso tempo.

Con il vicesindaco Dante Cattaneo, i volontari cerianesi sono una presenza fissa nelle zone boschive del Parco delle Groane assieme alle pattuglie della polizia locale.

(foto: la colazione rovinata agli spacciatori. Nella precipitosa fuga hanno abbandonato anche i croissant)

