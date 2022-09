x x

CARONNO PERTUSELLA – La Croce azzurra di Caronno Pertusella propone due corsi di formazione per volontari.

I corsi di formazione proposti sono per diventare addetto al centralino e agli accompagnamenti semplici, oppure per diventare addetto ai servizi di assistenza non urgenti e soccorritore esecutore 118. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti, il primo prevede un percorso di 16 ore, mentre il secondo è suddiviso in due parti: una da 46 ore per imparare le manovre salvavita, mentre l’altra possibilità consiste in un corso di 72 ore che consentirà il sostenimento dell’esame per diventare soccorritore esecutore del 118.

I corsi si svolgeranno per due sere a settimana, e le lezioni avranno una durata di un paio d’ore, per info: www.croceazzurra.net.

