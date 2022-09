x x

Non chiamatela palestra.

Chi ha avuto modo di conoscerla da vicino ha compreso subito che Hyperb Wellness Boutique è un nuovo concept unico nel mondo del benessere: un wellness club al centro di Saronno, più precisamente in via Alessandro Volta 7, che ruota attorno all’idea di allenamento personale e personalizzato.

Personal training appunto, ma che in realtà copre a 360 gradi tutte le necessità di benessere di una persona.

Secondo una recente indagine dell’OMS, l’Organismo Mondiale della Sanità, circa il 75% della popolazione italiana non svolge attività fisica regolare, nemmeno leggera. Numeri preoccupanti, visto il legame diretto tra una corretta attività fisica e salute.

Hyperb Wellness Boutique, per questo motivo, ha pensato di offrire un approccio olistico al benessere e al fitness adatto a tutti e personalizzato su ognuno, unico nel suo genere, per facilitare l’approccio all’attività fisica.

A differenza di un classico centro di personal training o palestra, Hyperb Wellness Boutique ha voluto racchiudere in sé un panorama completo di servizi mirati a costruire il miglior stato di forma e di salute: “Partendo da un servizio di personal training qualificato, abbiamo costruito un team multidisciplinare, formato da giovani professionisti e terapeuti che si prendono cura a 360° del benessere del cliente” ci racconta Niccolò Nigro, titolare e personal trainer di Hyperb.

Hyperb Wellness Boutique offre, infatti, il supporto professionale di diverse figure: personal trainer, functional trainer, osteopata, massoterapista e nutrizionista: il team è composto da ben 6 professionisti del mondo del fitness e del benessere, tutti under 35, ma già con diversi anni di esperienza e di studi alle spalle.

“In Hyperb sia chi svolge sport agonistico, che chi ha uno stile di vita sedentario, può trovare l’ambiente migliore per prendersi cura di sè, in maniera mirata e adatta ai propri obiettivi, toccando tutte le aree che rendono il proprio corpo sano. Può allenarsi con un personal trainer e quindi lavorare su obiettivi muscolari o fitness personalizzati sempre più sfidanti – racconta Niccolò Nigro – può seguire classi fitness, dove poter svolgere allenamenti funzionali in piccoli gruppi di massimo 8 persone, può ricevere trattamenti specifici per recuperare da traumi o cattive abitudini posturali, grazie ai trattamenti osteopatici e massoterapici, può combinare ai propri allenamenti una corretta nutrizione, in modo da sostenere gli sforzi e massimizzare i risultati e infine può migliorare anche la propria sicurezza in sé grazie ai trattamenti linfodrenanti ed estetici innovativi”.

Hyperb non si rivolge solo agli sportivi di professione, ai quali può offrire un servizio di supporto all’attività agonistica, ma anche a coloro che hanno uno stile meno attivo, e che, magari a causa di un’intensa vita lavorativa o famigliare, desiderano un unico punto di riferimento per rimettersi in forma e prendersi cura del proprio corpo: ”Siamo tutti assorbiti dal lavoro e dagli impegni e spesso ci dimentichiamo come uno spazio dedicato a sè stessi sia necessario, obbligatorio per migliorare la nostra salute. Chi passa tanto tempo davanti al pc o una scrivania, per esempio, spesso ignora quanto, pur cercando di mantenere corrette abitudini con la buona volontà, senza un continuo allenamento e supervisione di un terapeuta negli anni può danneggiare gravemente la propria salute – afferma Niccolò Nigro – allo stesso modo, invito anche ad avvicinarsi a noi chi ha avuto un trauma e deve recuperare la propria mobilità: attraverso i nostri terapeuti e trainer possiamo aiutare queste persone a recuperare il proprio stato di salute originario e addirittura migliorarlo.”

Hyperb Wellness Boutique ha da poco lanciato il proprio sito – https://www.hyperbstudio.it – dove è possibile consultare tutte le specialità offerte e prenotare online direttamente la prima prova gratuita “ abbiamo studiato una serie di pacchetti ad un prezzo unico e in promozione durante il periodo di rientro dalle ferie, proprio per facilitare un approccio olistico e graduale alla ripresa.

Chi naviga sul nostro sito, comunque, può prenotare una prima prova durante la quale può raccontarci i propri obiettivi e testare il primo approccio con noi” chiude Niccolò Nigro.

Per scoprire i pacchetti in promozione si può consultare il link e prenotare la prima prova gratuita: https://www.hyperbstudio.it/hyperb-personal-trainer-a-saronno-prova-gratuita/