Il saronnese Librandi (+Europa) a Milano, e sui social, per la campagna elettorale

Il saronnese Librandi (+Europa) a Milano, e sui social, per la campagna...

SARONNO – Anche il parlamentare saronnese, Gianfranco Librandi di +Europa, è impegnato negli ultimi giorni di campagna elettorale: candidato in una circoscrizione sud di Milano dal Centrosinistra, ormai da quelle parti è “di casa” per gli incontri con i cittadini. C’è stato lunedì anche un incontro pubblico all’Anci per parlare di “Case popolari: manutenzioni, servizi e caro bollette”, con moderatore il giornalista Paolo Del Debbio e con la partecipazione di Carmela Rozza, consigliere regionale della Lombardia.

Ieri mattina è stato al mercato di via Cermenate a Milano, mentre in serata ha partecipato “un bellissimo incontro elettorale con amici e simpatizzanti” come sottolinea lo stesso onorevole.

Quella di Librandi è anche una campagna sui social, tramite la propria pagina “ufficiale”, che porta il suo nome.

(foto: la visita al mercato da parte del parlamentare Gianfranco Librandi)

22092022