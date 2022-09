x x

CARONNO PERTUSELLA – Il via agli interventi di diserbo avrà luogo lunedì 26 settembre su tutto il territorio comunale di Caronno Pertusella. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale.

I cittadini saranno avvertiti con avvisi indicanti le date dei lavori, che includono l’utilizzo del prodotto fitosanitario Inalsan Plus, ricompreso nella lista verde autorizzata dalla Regione Lombardia per uso in zone frequentate da gruppi vulnerabili. Ad occuparsi delle opere sarà il personale di Econord Spa, a cui è stato affidato l’appalto per l’igiene urbana cittadina.

“Non essendo definiti – si legge sull’avviso del comune – per il prodotto tempi specifici di rientro si invita comunque ad evitare il contatto con le infestanti trattate per almeno 6 ore per persone e 24 ore pee animali”

