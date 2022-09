x x

SARONNO – La Madonna di Fatima, proveniente dal Santuario dell’omonima cittadina portoghese, sarà ospite nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

Il viaggio della statua, che tocca varie città di tutto il mondo, toccherà Saronno dall’uno al nove ottobre e sarà occasione di ritrovo e riflessione collettiva in tutta la città: alle 16 di sabato 1 ottobre la Madonna di Fatima giungerà al parco dell’Arcivescovile, per poi percorrere l’itinerario che la porterà in tutte le parrocchie cittadine. L’icona sacra sarà accolta con concerti e incontri, come, ad esempio, quello fissato per lunedì 3 ottobre con il cardinale Francesco Coccopalmerio, che sarà impegnato anche venerdì 7 ottobre alle 16 per l’unzione dei malati alla Sacra Familia, e l’arcivescovo Mario Delphini e quello di domenica 9 ottobre con il segretario di Papa Benedetto XVI, Georg Ganswein, che celebrerà la messa delle 10 in prepositurale e concluderà la giornata di preghiera alle 15.30. Non mancano i concerti, come quello offerto dall’amministrazione giovedì 6 ottobre: un concerto d’organo nella chiesa San Pietro e Paolo.

